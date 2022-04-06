Україна завершила опалювальний сезон — Finance.ua

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Україна завершила опалювальний сезон

Вчора 14:26Казна та Політика
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Україна завершила опалювальний сезонУкраїна завершила опалювальний сезон
Україна завершила опалювальний сезон, голова Міненерго Герман Галущенко охарактеризував його як успішний.
Він сказав, що через війну не може назвати конкретні дані про запаси енергоресурсів.
«Але скажу так: вугілля значно більше, ніж мільйон тонн, а газу більше ніж 9 млрд кубометрів», — сказав Галущенко.
«На жаль, останні 40 днів війни були, звичайно, випробуванням для енергосистеми. Але можна впевнено констатувати, що прогнози так званих „експертів“, які говорили про неминучий провал сезону, м’яко кажучи, не виправдалися», — додав міністр.
Таким чином, Україна використала понад половину запасів газу — на початку опалювального сезону у сховищах було 18,7 млрд кубометрів газу.
Також він додав, що тарифи на газ та електроенергію для населення в Україні не підвищуватимуться.
«Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо — подивимося. ПСО може бути як один з них. Аналізуватимемо і прийматимемо рішення», — сказав він.
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За матеріалами: Корреспондент.net
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