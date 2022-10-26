Україна запустить мобільні пункти для видачі документів біженцям у трьох країнах — Finance.ua

Україна запустить мобільні пункти для видачі документів біженцям у трьох країнах Вчора 19:45 — Особисті фінанси

Державне підприємство «Документ» після вдалого досвіду роботи у Польщі планує запустити мобільні пункти для видачі закордонних паспортів, ID-карток та інших документів українським біженцям у Чехії, Німеччині і Туреччині.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін

«Ми постійно працюємо над розширенням переліку документів і послуг, які ми надаємо нашим громадянам. І це вже не лише закордонний паспорт або ID-картка, це вже і технічний паспорт на автомобіль, посвідчення водія. Крім того, ми працюємо над покращенням логістики і спрощенням тих процедур, які все ще тягнуть час. У подальших наших планах — розширення мережі закордонних представництв ДП „Документ“ не лише у Польщі, а й в інших державах. Ми про це вже домовилися с чеською владою, нас чекає Німеччина, Туреччина», — сказав він.

Також Єнін додав, що у планах на майбутнє — оренда офісних приміщень за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП «Документ».

23 червня стало відомо, що через війну процес виготовлення біометричних документів — ID карт та паспортів займає більше часу, тому українців попередили про затримки з видачею документів.

Крім того, в Польщі запустили пілотний проект з видачі українським біженцям документі державного зразка України. Спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою ДП «Документ» працюють у Варшаві, Кракові та Гданську.

З урахуванням логістики у воєнний час термін виготовлення термінових документів складає до 20 днів, а у звичайному порядку — до 40-45 днів.

УНІАН За матеріалами:

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