Україна запускає платформу з залучення інвестицій — Finance.ua

Україна запускає платформу з залучення інвестицій Вчора 12:02 — Казна та Політика

Україна запускає платформу з залучення інвестицій, www.me.gov.ua

В рамках кампанії Advantage Ukraine Україна запускає платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, цю платформу Президент України Володимир Зеленський презентував 6 вересня на відкритті Нью-Йоркської біржі.

На платформі зібрали інвестиційні проекти та можливості у 10 галузях:

оборонно-промисловий комплекс;

металургія та металопереробка;

енергетика;

агропромисловий комплекс;

деревообробка та виготовлення меблів;

інноваційні технології;

логістика та інфраструктура;

фармацевтика;

природні ресурси;

промислове виробництво.

Україна пропонує усім зацікавленим широке інвестиційне меню потенційних можливостей на суму понад $400 млрд. Українська делегація презентувала його в Лугано, а наразі список реальних проектів щоденно збільшується і стає більш різноманітним.

Зареєструвавшись на платформі за допомогою кількох кліків, кожен потенційний інвестор отримає інформацію про можливості інвестування та вигоди, які матиме від реалізації проекту.

«Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги», — заявив Зеленський.

Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко також повідомила, що уряд в процесі відновлення України робить вагому ставку на роботу саме бізнесу. Він запустив низку грантових програм, завдяки чому багато підприємців почали відроджувати власну справу. Понад 700 підприємств релоковано з гарячих точок, понад 500 з них вже відновили роботу.

«Низка перспективних проектів готові до старту, але потребують інвестицій. Це одна з ключових умов успіху відбудови України», — заявила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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