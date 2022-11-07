Україна запровадила попереднє 31,37% мито на імпорт склотари з білорусі — Finance.ua

Україна запровадила попереднє 31,37% мито на імпорт склотари з білорусі Вчора 20:21 — Казна та Політика

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) 2 листопада вирішила застосувати попереднє антидемпінгове мито 31,37% до імпорту в Україну склотари походженням з білорусі, повідомила юридична фірма «Ілляшев та Партнери» у п’ятницю.

«Застосування подібних заходів є результатом своєчасного реагування урядом України на прояви недобросовісної конкуренції білоруських виробників на ринку склотари в Україні та дозволить національним виробникам швидше відновити роботу щодо усунення наслідків демпінгового імпорту товару», — наводяться у релізі слова партнера фірми Олени Омельченко.

В «Ілляшев та Партнери» уточнили, що представляли інтереси Асоціації підприємств скляної промисловості «Скло України», а також її членів.

Згідно з повідомленням, мито стягуватиметься з наступного товару: скляні ємності (банки для консервування, пляшки) для харчових продуктів та напоїв ємністю 0,15 л або більше, але менше 2,5 л, які класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 41 00, 7010 90 43 00, 7010 90 45 00; банки з кольорового скла номінальною ємністю понад 0,33 л, але менше 1 л, які класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 7010 90 53 00.

Це рішення є першим рішенням Комісії щодо застосування обмежувальних заходів щодо імпорту товарів в Україну після 24 лютого 2022 року, наголошує юридична фірма. Вона зазначила, що застосування попередніх антидемпінгових заходів є вкрай рідкісним проміжним результатом у практиці проведення антидемпінгових розслідувань в Україні. Востаннє подібні заходи МКМТ вживала у 2020 році.

Попереднє антидемпінгове мито застосовується терміном на чотири місяці і нараховуватиметься з дня опублікування рішення МКМТ у газеті «Урядовий кур’єр».

Рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування за результатами розгляду скарги «Скло України», підготовленої «Ілляшев та Партнери», МКМТ ухвалила 22 грудня 2021 року.

Асоціація підприємств скляної промисловості «Скло України» — громадська організація, що об’єднує українських виробників склотари, листового скла, скляного посуду, художнього скла, а також постачальників обладнання, матеріалів і послуг для скляної промисловості. Заснована у 1997 році. Члени Асоціації виробляють понад 80% склопродукції у країні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.