Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування — Finance.ua

Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування Вчора 12:01 — Казна та Політика

Україна запропонує ЄС застосувати до українських біженців "ковідний прецедент", щоб уникнути подвійного оподаткування

Уряд України направить лист до всіх податкових відомств та урядів країн ЄС із проханням застосувати «ковідний прецедент», коли багато людей через скасування авіарейсів виявилися вимушено не в країнах свого податкового резидентства, і до них не було застосовано «правило податкового резидентства 180 днів».

Таке рішення ухвалив Економічний штаб при Міністерстві економіки на засіданні у четвер, повідомив його член Михайло Кухар у Facebook.

За його словами, листа підпише перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко, яка очолює Економштаб і схвалила таку пропозицію.

Чому це важливо?

Як повідомлялося, раніше Європейська бізнес-асоціація закликала уряд вирішити питання податкового резидентства українських громадян за кордоном, оскільки, перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування та виникне ризик подвійного оподаткування.

Кухар додав, що також готуються зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі — 1 млн 274,1 тис., Німеччині — 670 тис., Чехії — 413 тис., Італії — 150,3 тис., Іспанії — 133,8 тис., Болгарії — 129,4 тис., Франції — 96,5 тис., Словаччині — 86,8 тис. та Австрії — 78,2 тис.

Більшість із них залишили Україну наприкінці лютого та в березні.

Довідка Finance.ua:

причиною набуття статусу податкового резидента є тривале перебування в іноземній країні. Це означає, що ви маєте платити податки у країні вашого перебування. При чому джерело походження доходів не має значення;

крім того, реєстрація громадян як фізичних осіб — підприємців в Україні є самостійною безумовною ознакою податкової резидентності в Україні. При цьому це не є перешкодою щодо перебування у статусі резидента в іншій країні (за вище згаданими ознаками);



є самостійною безумовною ознакою податкової резидентності в Україні. При цьому це не є перешкодою щодо перебування у статусі резидента в іншій країні (за вище згаданими ознаками); тобто виникає факт статусу «подвійного податкового резидента», що тягне за собою ризик подвійного законного оподаткування доходу особи з боку обох країн (України та країни перебування). У такому випадку доведеться сплачувати найбільші податки.



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