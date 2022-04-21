Україна запропонувала Європі качати газ не через Північний потік-1, а своєю територією — Finance.ua

Україна запропонувала Європі качати газ не через Північний потік-1, а своєю територією

Вчора 19:14 — Енергетика

Україна запропонувала Європі качати газ не через Північний потік-1, а своєю територією

Україна переконує західних союзників перенести постачання російського газу з газопроводу Північний потік-1 до ГТС України, збільшуючи вплив України під час війни з росією.

Про це повідомляє Reuters , посилаючись на представників офіційних представників енергетичних відомств України.

Такі дії змусять рф транспортувати більше газу для Європи через Україну. москва платитиме більше за транзит, що може допомогти обороні України під час війни та утримати росію від руйнування українських газопроводів, заявили вони під час зустрічей із представниками законодавчої влади та адміністрації президента США.

«Представники українського оператора газопроводу та компанії Нафтогаз провели тиждень у Вашингтоні, зустрічаючись із представниками адміністрації та конгресменами, щоб закликати їх переконати Німеччину та інших європейських союзників ухвалити відповідний план», — повідомляє агентство.

Українська делегація запропонувала у найкоротші терміни перенаправити 40% пропускної спроможності Північного потоку-1 до ГТС України, поступово збільшуючи його до 100% до квітня 2023 року. Це дасть країнам ЄС час для створення зимових запасів та диверсифікації поставок.

«росія залежить від того, що ми транспортуємо газ із рф до Європи. Це те, що потрібно використовувати у наших переговорах із ними, і Європа може допомогти», — сказала Ольга Бєлькова, директор з міжнародних зв’язків компанії Оператор ГТС України.

Представник Білого дому та міністерство економіки Німеччини відмовилися від коментарів.

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