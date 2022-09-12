Україна заощадить майже $6 мільярдів завдяки відтермінуванню виплати боргу – Мінфін — Finance.ua

Україна заощадить майже $6 мільярдів завдяки відтермінуванню виплати боргу – Мінфін Вчора 21:25 — Казна та Політика

Україна заощадить майже $6 мільярдів завдяки відтермінуванню виплати боргу – Мінфін

Україна за рік може заощадити близько 5,9 млрд доларів, завдяки рішенню інвесторів відтермінувати її платежі за зовнішнім боргом до 2024 року.

У Мінфіні нагадали, що у серпні інвестори підтримали пропозиції України щодо зміни умов випуску і розміщення державних фінансових інструментів. Тритижневі переговори з держателями облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів завершились успішним внесенням змін до умов випуску всіх облігацій зовнішніх державних позик та державних деривативів України, а також єврооблігацій, гарантованих державою.

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Міжнародні партнери України в G7 та Паризькому клубі (за винятком росії) відзначили взірцеве обслуговування боргу Україною і закликали власників облігацій і варрантів схвалити пропозиції України.

«Відстрочення виплати боргу власникам облігацій зменшить тиск на державний бюджету України під час війни. З серпня 2022 року по серпень 2024 року близько 5,9 мільярдів доларів США буде заощаджено на інші важливі бюджетні цілі», — йдеться в повідомленні.

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Укрінформ За матеріалами:

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