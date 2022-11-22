Україна замінить росію як континентального постачальника енергії — Finance.ua

Україна замінить росію як континентального постачальника енергії Сьогодні 11:45 — Енергетика

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков повідомив, що війна росії проти України стала для Європи моментом істини, щоб переосмислити енергетичну безпеку та зрозуміти, що росія використовувала і продовжує використовувати викопне паливо як зброю.

"Зараз Європа єдина перед лицем небезпеки. ЄС зробив те, що здавалося неможливим у лютому, — різко зменшив свою залежність від російського викопного палива.

Європейські газові сховища заповнені, крім того, Україна пропонує додаткові 15 млрд кубометрів потужностей для європейських запасів газу. Це означає, що російський енергетичний шантаж не спрацює", — зазначив Ярослав Демченков.

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Він також підкреслив, що практично з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну росія вдається до ядерного тероризму.

«Було б наївно вважати, що держава, яка легко обстрілює та захоплює атомні станції, може мати мирні ядерні технології. Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, окупована вже понад 8 місяців. Вона перетворена на військовий табір, її інфраструктура часто піддається обстрілам. росія регулярно ставить Європу на межу ядерної катастрофи масштабу аварії на Фукусімі. Тому сьогодні треба думати не тільки про відмову від російського газу і нафти, а й про денуклеаризацію росії, про заборону російських ядерних технологій, бізнесу в цій сфері та доступу російських учених до ядерних досліджень», — заявив заступник міністра.

Ярослав Демченков наголосив, що росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи, її цінностей і принципів. «Це війна проти європейських ідей кращого сталого майбутнього, де енергія не використовується як зброя і не шкодить навколишньому середовищу. росія загрожує самій нашій цивілізації», — зазначив заступник міністра.

Він закликав до посилення санкцій проти росії, зокрема, прискорення процесів повної відмови від російської нафти та газу, а також накладання санкцій на ядерну промисловість країни-агресора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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