Україна залишилася без 80% митних надходжень через повномасштабну війну з рф — Finance.ua

Митні надходження України на сьогодні становлять 20% від довоєнних показників, а податкові — більше половини.
Про це вчора під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
«По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. Що до податкової — ситуація також непроста, але там більше половини довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми повинні з неї виходити», — сказав він.
За словами міністра, основними джерелами наповнення держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.