Україна залишилася без 80% митних надходжень через повномасштабну війну з рф — Finance.ua

Україна залишилася без 80% митних надходжень через повномасштабну війну з рф

Вчора 10:48 — Казна та Політика

Митні надходження України на сьогодні становлять 20% від довоєнних показників, а податкові — більше половини.

Про це вчора під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

«По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. Що до податкової — ситуація також непроста, але там більше половини довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми повинні з неї виходити», — сказав він.

За словами міністра, основними джерелами наповнення держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.

Кабінет міністрів дозволив відстрочувати митні платежі під час ввезення в Україну деяких ліків, харчових продуктів та товарів військового призначення.

Водночас, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, катастрофи з наповненням державного бюджету в Україні зараз немає.

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