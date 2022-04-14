Україна залишилася без 80% митних надходжень через повномасштабну війну з рф — Finance.ua
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Україна залишилася без 80% митних надходжень через повномасштабну війну з рф

Вчора 10:48Казна та Політика
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Митні надходження України на сьогодні становлять 20% від довоєнних показників, а податкові — більше половини.
Про це вчора під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
«По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. Що до податкової — ситуація також непроста, але там більше половини довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми повинні з неї виходити», — сказав він.
За словами міністра, основними джерелами наповнення держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.
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Водночас, за словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, катастрофи з наповненням державного бюджету в Україні зараз немає.

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За матеріалами: УНІАН
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