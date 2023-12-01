Україна залучить $1,2 мільярда від Світового банку — Finance.ua

Україна залучить $1,2 мільярда від Світового банку
Світовий банк надасть Україні кредит в 1,2 мільярда доларів від під гарантії уряду Японії.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Кошти будуть спрямовані на підтримку 29 програм соціальної допомоги «найвразливішому населенню України» у рамках проєкту Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience та Efficiency (INSPIRE).
Гроші планують направити на підтримку сиріт, дітей, які перебувають під опікою, соціально не захищених студентів, а також жертв катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та торгівлі людьми.
«Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців у момент найбільшої потреби. Це зміцнить спроможність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час, коли наближається зима і мільйонам українців потрібна додаткова підтримка, щоб оплатити рахунки та обігріти свої домівки», — заявив регіональний директор Світового банку в справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
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Нагадаємо, у листопаді 2023 року міжнародні партнери виділили пільгове фінансування Україні на суму 2 мільярдів доларів.
Хто серед донорів у листопаді 2023 року:
- Європейський Союз — $1,6 млрд;
- Гарантія Великобританії через механізм Світового банку — $400 млн;
- Світовий банк — $5 млн.
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