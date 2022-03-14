Україна закликає компанії та країни світу припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу — Finance.ua
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Україна закликає компанії та країни світу припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу

Вчора 20:20Казна та Політика
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Україна закликає компанії та уряди іноземних держав припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в понеділок, 14 березня.
«Сьогодні російські нафта, газ і вугілля просякнуті українською кров’ю. Ми говоримо про це вголос і за зачиненими дверима, на переговорах і публічно в західних ЗМІ. Кожен долар за них — це долар в машину Російської Федерації, яка вчиняє військові злочини, зруйнували європейську безпеку», — зазначив міністр.
Він підкреслив, що чітка вимога і чіткий заклик України до компаній та урядів припинити купівлю російської нафти, вугілля та газу.
Також Україна наполягає на закритті світових портів для російських судів.
Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше звернувся до Європейського союзу із закликом відключити російський «Сбербанк» від міжнародної системи SWIFT.
Він також розповів, що через військову агресію проти України міжнародне співтовариство запровадило проти Росії 3 612 санкцій, що стало абсолютним рекордом у світовій історії.
За матеріалами: Українські Новини
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