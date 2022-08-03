Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg — Finance.ua
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Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg

Валюта
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Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg
Україна за пів року була змушена девальвувати гривню на 25% - Bloomberg
Девальвація гривні щодо долара сягнула 25%. Тому Європейський Союз має пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, щоб не допустити національного дефолту. Раніше Київ попросив іноземних інвесторів відтермінувати виплати країни за зовнішнім боргом.
Про це пише американське видання Bloomberg.
Там зауважили, що можливе падіння української економіки (дефолт) — дасть російській пропаганді черговий привід для маніпуляцій й може підірвати моральний дух українців. Задля уникнення такого розвитку подій ще у травні Євросоюз зобовʼязався виплатити Києву 9 млрд євро. Проте нині Україна отримала лише близько 1 млрд євро, оскільки Брюссель і уряди країн ЄС не дійшли згоди щодо механізму фінансування.
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Bloomberg вказує, що затримка з рішенням не лише шкодить Україні, але й порушує «мовчазну угоду» між ЄС та США, за якою ЄС має подбати про фінансову допомогу, поки США дбають про передачу Збройним силам України важкого озброєння. У виданні також нагадали, що перед Європою постане й створена путіним енергетична криза, проте це не повинно слугувати приводом для призупинення допомоги Україні.

Довідка Finance.ua:

  • тенденція зростання курсу долара на «сірому» ринку спровокована панічними настроями й не може довго тривати, надалі курс буде скоректовано;

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За матеріалами:
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