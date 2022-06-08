Україна за останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів — Finance.ua
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Україна за останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів

Вчора 09:12Валюта
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Розмір міжнародних резервів України протягом травня 2022 року скоротився на 1 844,34 млн доларів (на 6,9%). На 1 червня розмір резервів склав 25 100,73 млн доларів.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
З початку року резерви впали на 18,0% (на 5 840,22 млн доларів).
Україна за останній місяць втратила ще 1,8 млрд доларів резервів

Причини зниження резервів

Як зазначили в пресслужбі НБУ, центробанк продав на валютному ринку 3 410,6 млн доларів й викупив до резервів 56,4 млн доларів.
«Значні обсяги продажу валюти зумовлені перевищенням попиту на неї над пропозицією. Так, суттєві витрати на оборонні потреби, на імпорт товарів та послуг, а також для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами за витрати громадян із гривневих карток за кордоном перевищували надходження від експорту та від трудових мігрантів», — йдеться в повідомленні.
Водночас валютні надходження на користь уряду України становили 1 660,2 млн доларів. Зокрема, 583,7 млн євро надійшли від Світового банку, а 582,3 млн євро — від Європейського союзу. Обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 144,8 млн доларів.
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За матеріалами: РБК-Україна
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