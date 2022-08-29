Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський — Finance.ua
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Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський

Аграрний ринок
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Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський
Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський
Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів — Чорноморська, Одеси і Южного — експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні можемо зробити й перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів — Чорноморська, Одеси і Южного — експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту», — сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.
«До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета — вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи», — додав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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