Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський — Finance.ua

Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський Вчора 19:31 — Аграрний ринок

Україна за майже місяць експортувала перший мільйон тонн агропродукції — Зеленський

Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів — Чорноморська, Одеси і Южного — експортували перший із 24 лютого мільйон тонн агропродукції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні можемо зробити й перші висновки про порятунок багатьох країн, багатьох народів від продовольчої кризи, яку росія так хотіла загострити до реального голоду. Майже місяць працює експортна зернова ініціатива, і за цей час із трьох наших морських портів — Чорноморська, Одеси і Южного — експортували перший з 24 лютого мільйон тонн агропродукції. Це перемога. Це означає на практиці, що українське зерно й сам факт того, що запрацював український напрямок постачання на світовий продовольчий ринок, дають змогу не допускати хаосу на ринку, знімають гостроту продовольчої кризи і не допускають катастрофічного дефіциту», — сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна була, є й буде серед гарантів світової продовольчої безпеки.

«До речі, 44 судна з українською агропродукцією вже відправлені в 15 країн світу, маємо ще 70 заявок на прибуття суден на завантаження. Мета — вийти на обсяг у 3 мільйони тонн експорту по морю щомісяця. І це надзвичайно важливо для Африки, Азії і Європи», — додав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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