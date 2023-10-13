Україна за 9 місяців експортувала продовольчих товарів на $16,1 млрд — Finance.ua
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Україна за 9 місяців експортувала продовольчих товарів на $16,1 млрд

Аграрний ринок
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Протягом січня — вересня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $46,6 млрд, а експортували — на суму $27,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $38,3 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $7,4 млрд, Польща — $4,9 млрд і Туреччина — $3,7 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,7 млрд, Румунії — на $3 млрд, Туреччини — на $1,9 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
— продовольчі товари — $16,1 млрд
— метали та вироби з них — $3 млрд
— машини, устаткування та транспорт — $2,3 млрд
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 472,9 млн грн.
За матеріалами:
agrotimes.ua
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