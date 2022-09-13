Україна за 7 місяців 2022 року випустила 360 тис. тонн феросплавів — Finance.ua

Україна за 7 місяців 2022 року випустила 360 тис. тонн феросплавів Вчора 05:42 — Казна та Політика

Феросплавні підприємства України у січні-липні 2022 року скоротили випуск продукції на 27,6% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 360,2 тис. т.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Українську асоціацію виробників феросплавів (УкрФА).

За 7 місяців 2022 року виробництво силікомарганцю скоротилося на 17,5% р./р. — до 319,7 тис. т, феромарганцю — на 67,6%, до 19,98 тис. т. Випуск феросиліцію (у перерахунку на 45%) у січні-липні 2022 року скоротився на 60,5% р./р. — до 18,1 тис. т, металічного марганцю на 55,6% — до 1,81 тис. т. Також було випущено 1,81 тис. т інших феросплавів.

Покровський (ПГЗК) та Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати (МГЗК) за 7 місяців 2022 року сумарно виробили 777,5 тис. т марганцевого концентрату, що на 19,8% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому МГЗК виробив 294,7 тис. т концентрату (-5,6%), а ПГЗК — 482,8 ​​тис. т (-26,5%).

Також ПГЗК у січні-липні виробив 29,55 тис. т залізорудного агломерату (-82,7%) і поставив його на Дніпровський металургійний завод. З березня ПГЗК не виробляє залізорудний агломерат, оскільки ДМЗ тимчасово зупинив виробництво металопродукції.

Нагадаємо, в липні 2022 року Україна експортувала 10,5 тис. т феросплавів, що на 85% менше, ніж у липні 2021 року. За 7 місяців 2022 року експорт феросплавів з України впав на 37,5%в річному обчисленні — до 243,07 тис. т.

Як повідомляв GMK Center, Україна у 2021 році збільшила випуск феросплавів на 15% у порівнянні з 2020 роком — до 858,7 тис. т, але зменшила виробництво марганцевого концентрату на 6,6%, до 1,76 млн т.

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