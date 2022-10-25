Україна з початку війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів — Finance.ua

Україна з початку війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів Вчора 16:34 — Фондовий ринок

Україна з початку війни продала військових облігацій на майже 5 мільярдів доларів

Упродовж повномасштабної війни росії проти України уряд залучив у державний бюджет від розміщення військових облігацій 166,4 млрд грн, що за офіційним курсом становить близько 5 млрд дол.

Про це повідомила прес-служба Національного банку.

«Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 24 жовтня утримують банки — первинні дилери. Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом упродовж дії воєнного стану уряд збільшував ставки за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність — 4,5% річних).

Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Сьогодні кожен може доєднатися до купівлі військових облігацій та підтримати в такий спосіб фінансову оборону України.

УНІАН За матеріалами:

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