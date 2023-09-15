Україна є частиною інтеграції ринків газу та електроенергії Центральної та Південно-Східної Європи — Finance.ua

Україна є частиною інтеграції ринків газу та електроенергії Центральної та Південно-Східної Європи Сьогодні 20:25

Україна є частиною інтеграції ринків газу та електроенергії Центральної та Південно-Східної Європи

Реалізація транскордонних проєктів, що диверсифікують постачання газу, розвиток ринків електроенергії, підвищення енергоефективності — такі теми обговорювалися під час зустрічі Групи високого рівня Енергетичного об'єднання Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC).

За словами заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова, який взяв участь у зустрічі, ефективне використання існуючої інфраструктури, зокрема українських трубопроводів та сховищ, має важливе значення для зміцнення енергетичної безпеки континенту, диверсифікації маршрутів постачання та забезпечення безперебійних поставок газу до ЄС.

«Трансбалканський трубопровід є важливою енергетичною ланкою, що з'єднує Україну та Центральну і Східну Європу з країнами Південно-Східної Європи. Важливо, що ми погодили подальшу підтримку, залучення інвестицій у цей трубопровід та напрямки співпраці», — зазначив заступник міністра.

Також окрему увагу Група високого рівня приділила спільному підходу до розвитку ринків електроенергії, підвищенню енергоефективності та розвитку генерації електроенергії з відновлюваних джерел.

Ярослав Демченков представив учасникам пріоритетні проєкти України для створення взаємопов'язаного регіонального ринку електроенергії, до якого інтегрується українська енергосистема, та акцентував на важливості розвитку проєктів з використанням відновлюваних джерел енергії.

«Екстрена синхронізація з ENTSO-E значно зміцнила наш електроенергетичний сектор і допомогла нам пройти минулу зиму. Сьогодні завдяки партнерам ми маємо можливість залучати необхідну допомогу з Європи. Синхронізація — це також можливість інтегрувати більше відновлюваних джерел енергії в мережу», — зазначив Ярослав Демченков.

Нагадаємо, що презентуючи Енергетичну стратегію до 2050 — го року, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив про намір збільшити експорт електроенергії до ЄС і збільшення потенціалу транскордонної потужності до 10 ГВт.

Україна прагне досягти інтеграції енергетичних ринків не лише з погляду технічних аспектів, але й економічних, зокрема створення прозорих ринкових правил, гармонізації законодавства. Це дозволить ще більше розширити потенціал співпраці і досягти цілей щодо експорту електроенергії. Розвиток електричних інтерконекторів є запорукою енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

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