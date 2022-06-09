Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора — Finance.ua

Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора

Вчора 07:30 — Особисті фінанси

Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора

Єврокомісія дозволила участь українського національного органу електронних комунікацій в регулюючому агентстві телекомунікацій ЄС (BEREC).

Про це повідомили в агентстві.

Український регулятор братиме участь у щоденній роботі Ради регуляторів BEREC без права голосу.

Як очікується, це рішення допоможе наблизити Україну до телекомунікаційних стандартів ЄС, особливо у сфері роумінгу та регулюванні ринку, що є ще одним важливим кроком на шляху євроінтеграції України.

Довідка Finance.ua:

у квітні 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна;

1 червня телеком-оператор Київстар подовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу в 16 країнах Європейського Союзу;

мобільний оператор Vodafone Україна ще не має рішення про зростання тарифів, але в компанії допускають підвищення на 10-15%.

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