Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора

Вчора 07:30Особисті фінанси
1267
Україна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятораУкраїна йде до стандартів ЄС у сфері роумінгу: приєднується до роботи єврорегулятора
Єврокомісія дозволила участь українського національного органу електронних комунікацій в регулюючому агентстві телекомунікацій ЄС (BEREC).
Про це повідомили в агентстві.
Український регулятор братиме участь у щоденній роботі Ради регуляторів BEREC без права голосу.
Місце для вашої реклами
Як очікується, це рішення допоможе наблизити Україну до телекомунікаційних стандартів ЄС, особливо у сфері роумінгу та регулюванні ринку, що є ще одним важливим кроком на шляху євроінтеграції України.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна;
  • 1 червня телеком-оператор Київстар подовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу в 16 країнах Європейського Союзу;
  • мобільний оператор Vodafone Україна ще не має рішення про зростання тарифів, але в компанії допускають підвищення на 10-15%.

Відкриття рахунку та грошові перекази за кордоном

За матеріалами: УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.