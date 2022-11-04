Україна вже отримала 700 генераторів від донорів, ще 900 доставлять найближчим часом — Finance.ua
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Україна вже отримала 700 генераторів від донорів, ще 900 доставлять найближчим часом

Енергетика
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Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Шмигаль повідомив, що у підземних газосховищах достатньо ресурсу. Накопичено 14,5 млрд кубів газу. Він зазначив, що враховуючи очікувані зарубіжні поставки, цих обсягів вистачить, аби пройти опалювальний сезон.

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«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом», — розповів Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що пройти стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом — це зараз одне з головних завдань.
За матеріалами:
УНН
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