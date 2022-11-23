Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД — Finance.ua

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Україна вийшла зі ще однієї угоди СНД

Кабмін ухвалив рішення про вихід України зі ще однієї угоди СНД.

Про це повідомляє представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

«Здійснено вихід з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 14.02.1992 в Мінську», — написав Мельничук.

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Україна поступово виходить із угод СНД. Інформація про такі рішення уряду надходить чи не щомісяця.

Крім того, у жовтні Верховна Рада України ухвалила в цілому урядовий законопроект № 0148 про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації, яка була розроблена з метою розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав — учасниць СНД.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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