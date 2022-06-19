Україна вийшла із кількох міжнародних угод з СНД і росією — Finance.ua
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Україна вийшла із кількох міжнародних угод з СНД і росією

Вчора 19:19Казна та Політика
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Україна вийшла із кількох міжнародних угод з СНД і росієюУкраїна вийшла із кількох міжнародних угод з СНД і росією
Верховна Рада 19 червня ухвалила вихід України із кількох міжнародних угод з СНД і росією.
Про це повідомив представник уряду в параламенті Тарас Мельничук у Телеграм.
Верховна Рада на засіданні 19 червня ухвалила в цілому урядові законопроекти про вихід України з кількох міжнародних угод, зазначив він.
Зокрема, Україна припинила дію угоди з рф про науково-технічне співробітництво — «за» таке рішення проголосували 305 народних депутатів України при мінімально необхідній кількості голосів 226, вказав він. Угоду було підписано у москві у 1986 році.
Також парламент підтримав пропозицію Кабміну про вихід з Угоди з іншими учасницями СНД щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку — «за» 305 голосів. Ця угода датується 1992 роком.
«За період, що минув з часу підписання угоди, вона не набрала для України практичної реалізації. Співпраця та будь-які контакти із виконавчими органами СНД з питань її реалізації з об’єктивних причин не відбуваються», — пояснив Мельничук.
Рішенням Верховної Ради Україна також вийшла з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах — учасницях СНД, датованої 1997 роком, оскільки протягом останніх 10 років Україна не використовувала біопрепарати та інші засоби захисту тварин резерву, розташованого на території російської федерації.
Крім того, парламент підтримав вихід з протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок і з Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах — учасницях СНД.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Espreso.tv
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