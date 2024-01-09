Україна вимагатиме від рф компенсації у розмірі 56 млрд євро за шкоду довкіллю — Finance.ua

Україна вимагатиме від рф компенсації у розмірі 56 млрд євро за шкоду довкіллю Сьогодні 13:25 — Казна та Політика

Україна вимагатиме від рф компенсації у розмірі 56 млрд євро за шкоду довкіллю

З початку повномасштабного вторгнення країна-агресор рф завдала збитків українському довкіллю на суму понад 56 млрд євро. Україна буде вимагати компенсації через міжнародні суди.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Він наголосив, що Україна зустріла Новий рік під масовані обстріли з боку росії.

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Єрмак наголосив, що приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з понад 3300 задокументованими судовими справами.

Як підкреслив голова ОП, Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю.

Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за значну роботу над створенням Природоохоронного договору для України, який має стати посібником із боротьби з негативним впливом війни на природу не лише для України, а й для світу. Наразі попереду найскладніше завдання — імплементація договору як усередині України, так і за кордоном.

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Ексвіцепрем'єр-міністерка, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем нагадала, що положення Природоохоронного договору є частиною Формули миру президента Володимира Зеленського.

«Насамперед ця угода описує наявний стан речей: різноманітність і багатство природи України, а також шкоду, завдану війною», — зазначила вона.

Також, за словами Маргот Вальстрем, Природоохоронний договір міститиме уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначатиме підходи до компенсації за заподіяну шкоду, а також пропозиції щодо «зеленого» відновлення навколишнього середовища.

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«Сформовано 46 рекомендацій як для України, так і для міжнародної спільноти. Багато з них пов’язані з посиленням спроможності, організацією та керуванням різними процесами. Деякі стосуються стратегії та пріоритетів. Інші адресовані організаціям, партнерам та урядам і стосуються політичних рішень і технічної допомоги загалом», — розповіла Маргот Вальстрем.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів, і російський агресор обов’язково має понести відповідальність за ці злочини. Він відзначив важливість урахування екологічних, наукових та юридичних аспектів наслідків війни для довкілля.

Наразі Офіс Генерального прокурора спільно з міжнародними експертами розробив проєкт стратегічного плану дій, який, зокрема, містить рекомендації щодо реалізації Формули миру та Природоохоронного договору для України.

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Генеральний прокурор зазначив, що сьогодні важливо об'єднати зусилля міжнародних організацій, бізнесу та громадськості задля ефективної імплементації рекомендацій Природоохоронного договору як на національному, так і на глобальному рівнях.

Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила, що російська агресія руйнує глобальний прогрес щодо захисту клімату. Зокрема, через дії агресора гинуть тварини, ліси, знищуються екосистеми, природні ресурси, а також такі значні об'єкти інфраструктури, як гребля Каховської ГЕС.

«росія має понести відповідальність за ці жахливі діяння повною мірою», — наголосила вона.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що через забруднення повітря, спровоковане російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тис. дол. За його словами, у повітря потрапило понад 5 тис. тонн СО2. Руслан Стрілець зазначив, що інспектори й далі фіксують збитки, яких завдають українському довкіллю російські окупанти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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