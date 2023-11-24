Україна використовує максимум можливостей для фінансування Сил оборони — Марченко Вчора 21:33

Україна максимально використовує можливості для фінансування сектору безпеки та оборони, спрямовуючи на це всі зібрані податки та внутрішні запозичення.

У цьому запевнив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції в Медіацентрі Україна — Укрінформ на тему «Бюджет України під час війни: поточна ситуація, плани та прогнози на наступний рік».

За словами урядовця, при підготовці та ухваленні Основного фінансового документа України на 2024 рік вдалося забезпечити максимально можливий рівень фінансування усіх пріоритетних для держави напрямів. Ідеться, передовсім, про сектор безпеки та оборони, започаткування нових програм із виробництва та закупівель озброєнь і дронів, соціальний захист людей.

«Звісно, коштів на безпеку та оборону достатньо не буває, особливо в умовах війни. Але на запитання — „чи можемо надати більше?“ — відповім: на цьому етапі йдеться про максимум, на який спроможна наша економіка. Ми зібрали максимум податків та зборів і всі спрямували на захист держави. Все, що вдається позичати на внутрішньому ринку, ми також скеровуємо на сектор безпеки та оборони», — сказав Марченко.

Тому, за словами міністра, Мінфін наполягає на раціональному використанні обмеженого ресурсу саме за цим напрямком і на отриманні максимального результату.

«Це ключове питання для виживання країни», — підсумував Марченко.

Як повідомлялося, 9 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10 000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» із доходами 1,768 трлн грн та видатками на рівні 3,355 трлн грн. Левова частка видатків бюджету-2024, як і цьогоріч, — витрати на безпеку та оборону, а також на соціальну сферу. Зокрема, на захист України від агресора передбачено майже 1,7 трлн грн. Це фактично все, що заробить наступного року держава. Решту напрямів фінансуватимуть за рахунок позик та грантової допомоги від міжнародних партнерів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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