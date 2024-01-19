Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива — Finance.ua

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Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

Енергетика
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Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
Україна ввела в експлуатацію Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива попри загрози воєнного часу.
Про це йдеться у заяві американської компанії Holtec International, опублікованій нещодавно, повідомляє Міненерго.
Нагадаємо, що будівництво сховища, спроєктованого у партнерстві з компанією Holtec International, було завершено попри воєнний стан та усі ризики. І вже минулого року «Енергоатом» розпочав повноцінно транспортувати відпрацьоване ядерне паливо з вітчизняних АЕС до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Запуск сховища дозволив Україні позбутися залежності від росії і є надзвичайно важливим досягненням, яке має вирішальне значення для подальшої експлуатації енергоблоків.
«Ми дякуємо нашим партнерам з Holtec International за співпрацю, спрямовану на зміцнення енергетичної безпеки та незалежності України. Після повномасштабного російського вторгнення Україна відмовилася від будь-якої співпраці з агресором у сфері атомних технологій. І запуск роботи сховища — важливий інструмент досягнення поставлених цілей», — переконаний міністр енергетики України Герман Галущенко.
ЦСВЯП оснащене кількома запатентованими конструкціями Holtec, які роблять об'єкт надзвичайно стійким до природних і техногенних загроз.

Що це дасть

Протягом 2023 року на майданчику сховища було розміщено 13 контейнерів з ВЯП із трьох вітчизняних АЕС. Це дозволило зекономити понад $150 млн на транспортуванні і зберіганні відпрацьованого ядерного палива. Отже, один рік роботи ЦСВЯП вже повністю покрив витрати на його зведення.

День фінансів:

  • Нагадаємо, НАЕК «Енергоатом» та Holtec International планують побудувати в Україні завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива ЦСВЯП, які наразі виготовляються у США. Відповідних домовленостей було досягнуто під час візиту міністра енергетики України Германа Галущенка до Вашингтону в листопаді 2023 року.
  • Також співпраця з американською компанією ведеться у напрямку розгортання та будівництва в Україні малих модульних реакторів Holtec.
За матеріалами:
Finance.ua
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