Україна ввела антидемпінгове мито 27,68% на імпорт євроруберойду і бітумної черепиці з білорусі — Finance.ua
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Україна ввела антидемпінгове мито 27,68% на імпорт євроруберойду і бітумної черепиці з білорусі

Казна та Політика
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Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) ввела на 5 років антидемпінгове мито у розмірі 27,68% на імпорт євроруберойду і бітумної черепиці походженням з білорусі.
Про це йдеться в повідомленні МКМТ, оприлюдненому в урядовій газеті «Урядовий кур'єр», передають Українські Новини.
Остаточне антидемпінгове мито справляється у відсотках до митної вартості товару.
При цьому, згідно з повідомленням МКМТ, ураховуючи заборону ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» та фактичне припинення імпорту євроруберойду і бітумної черепиці з рф, відсутня необхідність застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цього товару походженням з рф.
Україна ввела антидемпінгове мито 49,81% на імпорт склотари з білорусі.
У квітні 2021 року МКМТ порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну євроруберойду і бітумної черепиці з білорусі та російської федерації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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