Україна втратила 35% ВВП, прямі збитки від війни перевищують $600 мільярдів — Finance.ua
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Україна втратила 35% ВВП, прямі збитки від війни перевищують $600 мільярдів

Вчора 21:05Казна та Політика
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Прямі збитки України від розв’язаної росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Нам зараз дуже скрутно. Через бойові дії країну полишили 5 мільйонів людей. Ще стільки ж внутрішньо переміщених осіб. Десятки тисяч мирних мешканців загинули внаслідок російського вторгнення. Війна забрала 35% українського ВВП. Ми втратили понад 200 заводів. Наші прямі збитки вже перевищують 600 мільярдів доларів США», — сказав Єрмак.
Водночас він наголосив, що попри все Україна продовжує захищатися, на сході й півдні тривають запеклі бої.
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«Ми обов’язково маємо перемогти. Інакше Україна просто зникне як нація і як держава. Наша перемога то ближча, що більшу допомогу надає міжнародна спільнота. Будь-яку — військово-технічну, політичну, фінансову чи гуманітарну», — заявив керівник ОП.
Єрмак додав, що надзвичайно великою підтримкою для України у стримуванні агресії є посилення санкційного тиску на росію.
Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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