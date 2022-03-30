Україна втратила 30% металургійних потужностей через війну – "Метінвест" — Finance.ua

Україна втратила 30% металургійних потужностей через війну – "Метінвест"

Вчора 19:12 — Казна та Політика

Втрати металургії України від розпочатої росією війни становлять 30-40% їхніх довоєнних потужностей.

Про це заявив гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу «Метінвест» Юрій Риженков в ефірі телеканалу "Україна 24.

«Маріупольські заводи — це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей», — сказав він.

Риженков упевнений, що маріупольскі заводи обов’язково будуть відновлені після того, як російські війська будуть вигнані з території України.

«У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським», — зазначив голова «Метінвесту».

За його словами, зараз два металургійні заводи знаходяться під контролем збройних сил України та захисників Маріуполя.

Довідка Finance.ua:

«Метінвест» у 2021 році збільшив виплавку сталі на 15% в порівнянні з 2020 роком — до 9,53 млн тонн, чавуну — також на 15%, до 9,71 млн тонн;

«Азовсталь» (Маріуполь) в 2021 році наростила виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 4,1% — до 4,1 млн тонн, сталі на 3,5% — до 4,34 млн тонн, а випуск чавуну залишився на рівні попереднього року — 3,8 млн тонн;



Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча у 2021 році збільшив випуск загального прокату, за оперативними даними, на 11,6% — до 4,1 млн тонн, сталі — на 4,6%, до 4,26 млн тонн, чавуну — на 8, 3%, до 5,06 млн. тонн.



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