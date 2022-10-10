Україна відправила «зерновим коридором» майже половину аграрного експорту — Finance.ua

Україна відправила «зерновим коридором» майже половину аграрного експорту Вчора 07:42 — Аграрний ринок

За понад два місяці роботи «зернового коридору» через морські порти України відправлено 6,2 млн т агропродукції, що становить 48% загального сільськогосподарського експорту.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба міністерства

«До початку вторгнення росії в Україну 80 — 90% всього експорту сільськогосподарської продукції здійснювалося через морські порти. Через їхнє блокування нам довелося перерозподілити експортні потоки на залізницю, автомобілі, поромні та річкові порти. Завдяки коридору, з України змогли відправитися вже понад 270 кораблів із 6,2 млн т вантажу, що складає 48% від загального експорту сільгосппродукції», — розповів заступник міністра.

Висоцький зазначив, що Україні спільно з партнерами з ЄС вдалося налагодити безперебійну роботу коридору, що дало можливість відновити поставки продовольства в африканські країни. За його словами, в Африку вже відправлено близько 1 млн т агропродукції.

«Ми разом із країнами — партнерами з ЄС розробили спільний план, як покращити продовольчу безпеку у всьому світі. І ми вдячні їм за їхні ініціативи. Україна, в свою чергу, прийняла необхідне законодавство для реалізації цього плану. До прикладу, в частині фумігації вантажу. Урядом вже прийнята відповідна постанова та необхідні зміни до неї», — зауважив заступник міністра.

Він нагадав, що ЄС скасував квоти та мито на вітчизняну продукцію з 4 червня 2022 року по 5 червня 2023 року. Крім цього, Євросоюз скасував перевірки кормів рослинного походження та зерна, якщо вони перетинають територію ЄС у режимі транзиту. Також скасовано перевірки продукції тваринництва, що експортується транзитом, і встановлено особливий режим прикордонного та митного контролю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.