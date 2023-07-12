Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік — Finance.ua
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Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

Казна та Політика
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Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік
Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік
Українські дипломати активно ведуть переговори на рівні Конгресу щодо продовження допомоги Україні, зокрема, про продовження закону про ленд-ліз ще на рік.
Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
«Ця робота не припиняється, і для нас дуже важливо до завершення липня місяця постійно тримати Конгрес поінформованим», — наголосила Маркарова.
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За її словами, українські дипломати працюють над тим, щоб Україна мала два напрямки військової допомоги.
«Передусім стрічка наша залишилася — USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), це одна з програм, а також щоб у цьому військовому бюджеті було продовжено дію закону про ленд-ліз на рік. Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо в нас закінчаться грантові програми, які є», — зазначила Маркарова.
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За словами посла, уже розпочато роботу над наступним додатковим бюджетом для підтримки України, оскільки з 1 жовтня 2023 року Україні знадобляться додаткові кошти від США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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