Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік — Finance.ua

Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

Українські дипломати активно ведуть переговори на рівні Конгресу щодо продовження допомоги Україні, зокрема, про продовження закону про ленд-ліз ще на рік.

Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ця робота не припиняється, і для нас дуже важливо до завершення липня місяця постійно тримати Конгрес поінформованим», — наголосила Маркарова.

За її словами, українські дипломати працюють над тим, щоб Україна мала два напрямки військової допомоги.

«Передусім стрічка наша залишилася — USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), це одна з програм, а також щоб у цьому військовому бюджеті було продовжено дію закону про ленд-ліз на рік. Щоб ця можливість, цей інструмент також був доступний, якщо в нас закінчаться грантові програми, які є», — зазначила Маркарова.

За словами посла, уже розпочато роботу над наступним додатковим бюджетом для підтримки України, оскільки з 1 жовтня 2023 року Україні знадобляться додаткові кошти від США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.