Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera — Finance.ua
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Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera

15.06.2022, 21:05Казна та Політика
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Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт CourseraУкраїна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera
Освітня платформа Coursera опублікувала результати щорічного дослідження Global Skill Report 2022, в якому проаналізувала тенденції з перекваліфікації у понад 100 країнах світу. Україна — серед передових.
Про це пише портал Ain.ua.
За оцінками Coursera, до середини цього десятиліття може зникнути 85 млн робочих місць, а на їхнє місце прийдуть 97 млн нових.
У звіті платформа надає дані понад 100 мільйонів людей, які використовували Coursera для вивчення нових навичок, щоб не залишитися без роботи в майбутньому.
Найпопулярнішими навичками за останній рік біли навички у сфері технологій, бізнесу та науки про дані.
Цифрові навички є спільною мовою сучасної економіки. Не кожному працівнику потрібно навчитися кодити, але кожен працівник повинен володіти цифровими навичками.
Три чверті працівників у недавньому опитуванні сказали, що вони відчувають себе неготовими до роботи в цифровій економіці.
Незважаючи на економічні збитки від вторгнення росії в Україну, європейські ринки залишаються сильними. Серед десяти країн світу з найбільш кваліфікованими працівниками вісім знаходяться в Європі. Україна входить в глобальний топ-30.
Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera

Україна в рейтингу Coursera

В своєму дослідженні Coursera проаналізувала користувачів зі 102 країн світу, та розділила їх на чотири категорії в залежності від набраних балів:
  • країни, що відстають,
  • країни, що розвиваються,
  • конкурентні країни,
  • країни-лідери.
Саме до категорії останніх належить Україна, яка займає 21 місце в глобальному топ-100.
Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera
Разом з тим, в рейтингу країн по технологічним компетенціям Україна входить в топ-10 і займає 8 позицію.
Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera
У той же час, у бізнес-домейні наша країна серед тих, що відстають.
Україна в топ-10 країн світу по технологічним навичкам — звіт Coursera

Борітеся —поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Ain.Ua
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