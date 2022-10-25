Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії в ЄС — Finance.ua
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Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії в ЄС

Енергетика
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Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії в ЄС
Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії в ЄС
Україна в найближчі роки здатна збільшити експорт електроенергії до Європейського Союзу до 6 ГВт.
Про це під час відкриття V українсько-німецького економічного форуму заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що до війни 70% виробленої електроенергії в Україні були «чистою» енергією — її виробляли за рахунок атомної, гідро- і відновлюваної генерації.
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«Ми зараз маємо потенціал експорту електроенергії на рівні до 2,5 ГВт, і вже в найближчі роки можемо збільшити цей потенціал до 6 ГВт. Маємо потенціал до створення водневої екосистеми. Україна посідає друге місце в Європі після Норвегії за обсягами покладів природного газу. Українські газосховища — найбільші в Європі й можуть служити своєрідним „газовим сейфом“, яким будуть користуватися європейські компанії. Так ми посилимо енергетичну безпеку ЄС, покладемо край російському газовому шантажу, дамо Європейському бізнесу ресурси для розвитку», — зазначив він.

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За матеріалами:
УНІАН
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