Україна в І кварталі експортувала товарів на $10,3 мільярда — Finance.ua

Україна в І кварталі експортувала товарів на $10,3 мільярда Сьогодні 06:13 — Казна та Політика

Україна в І кварталі експортувала товарів на $10,3 мільярда

Україна у січні-березні 2023 року експортувала товарів на 10,3 млрд дол. США та імпортувала товарів на 15,7 млрд дол. США.

«У І кварталі 2023 р. експорт товарів становив 10 305,5 млн дол. США, або 73,9% порівняно із І кварталом 2022 р., імпорт — 15 699,4 млн дол., або 110,9%», — йдеться в повідомленні.

Відтак, від'ємне сальдо становило $5,4 млрд (у І кварталі 2022 року також було від'ємне сальдо — $208,0 млн).

Найбільшого падіння у звітний період зазнали обсяги експорту чорних металів — на 75,3% до показників минулого року.

Серед імпортованих товарів найбільший приріст зафіксовано в категорії «електричні машини» (+48,2%).

У березні 2023 року порівняно із лютим сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 1,1%, до $3,55 млрд, імпорту — скоротилися на 3,9%, до $5,4 млрд. Відповідно, сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні 2023 р. було негативним і становило $1,88 млрд. У лютому також негативне — $2,12 млрд.

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Укрінформ За матеріалами:

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