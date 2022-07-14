Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін — Finance.ua
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Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін

Казна та Політика
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Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін
Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін
У Міністерстві фінансів очікують, що Україна у липні отримає близько 4,4 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
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«В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів», — сказав Марченко.
Він зазначив, що в уряді докладають максимуму зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. «Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати», — зауважив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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