Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін — Finance.ua

Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін Вчора 11:14 — Казна та Політика

Україна у липні може отримати ще $4,4 мільярда допомоги — Мінфін

У Міністерстві фінансів очікують, що Україна у липні отримає близько 4,4 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

«В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів», — сказав Марченко.

Він зазначив, що в уряді докладають максимуму зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. «Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати», — зауважив міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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