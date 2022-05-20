Україна у квітні повернулася до негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами — Finance.ua

Україна у квітні повернулася до негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами

Вчора 18:34 — Казна та Політика

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у квітні цього року становило $191 млн порівняно з $900 млн позитивного сальдо у березні, повідомила Держмитслужба на своєму сайті.

Згідно з її даними й раніше оприлюдненими даними Держстату, імпорт у квітні збільшився порівняно з березнем приблизно на 63,3% — до $2,87 млрд, тоді як експорт лише на 0,8% — до $2,67 млрд.

Порівняно з квітнем минулого року у квітні цього року ввезення товарів до країни було нижчим на 46,2%, вивезення — на 50,1%, тоді як у березні ці показники становили відповідно 70,8% та 49,5%.

У перші два місяці року було зафіксовано зростання і імпорту, і експорту. У січні ввезення товарів в Україну зросло на 46,4% — до $6,19 млрд, вивезення — на 53,2%, до $6,02 млрд. У лютому, коли розпочалася повномасштабна війна, збільшення імпорту становило 28,4% — до $6,19 млрд, експорту — на 19,4%, до $5,43 млрд.

Загалом за чотири місяці цього року імпорт в Україну товарів скоротився приблизно на 16,6% — до $17 млрд, тоді як експорт — на 12,1%, до $16,8 млрд.

Негативне сальдо за цей період становило близько $223 млн проти $1,3 млрд за чотири перші місяці минулого року.

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