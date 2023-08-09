Україна у 2022 році отримала 495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку — Finance.ua

Україна у 2022 році отримала 495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Україна у 2022 році отримала 495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку

У 2022 році міжнародні партнери в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine) компенсували гуманітарні видатки українського бюджету на суму $14,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Метою проєкту Peace in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони», — сказано в повідомленні.

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Так, міжнародні донори надали Україні 14,5 млрд дол. США на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.

Хто скільки виділив:

Сполучені Штати — $11,7 млрд (гранти);

Велика Британія — $1,45 млрд (кредитні гарантії);

Світовий Банк — $727,8 млн (кредити);

Німеччина — $264,5 млн (гранти);

Італія — $200,5 млн (кредит);

Іспанія — $50,1 млн (грант);

Данія — $30,9 млн (кредитні гарантії).

Фінляндія — $21,3 млн (грант);

Ірландія — $21,1 млн (грант);

Нідерланди — $20,3 млн (кредитні гарантії);

Латвія — $10,4 млн (кредитні гарантії)

Литва — $10 млн кредитних гарантій та $3,2 млн (грант);

Швейцарія — $10,3 млн (грант);

Бельгія — $3,1 млн (грант);

Ісландія — $1,6 млн (грант).

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках Проекту, зокрема на фінансування:

пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);

допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);

житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);

допомоги при народженні дитини для 750 тис. сімей (8,9 млрд грн);

зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).

«Фінансова підтримка від партнерів у рамках Проекту Світового банку Peace in Ukraine стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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