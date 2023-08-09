Україна у 2022 році отримала 495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку — Finance.ua

Україна у 2022 році отримала 495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку
У 2022 році міжнародні партнери в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine) компенсували гуманітарні видатки українського бюджету на суму $14,5 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Метою проєкту Peace in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони», — сказано в повідомленні.
Так, міжнародні донори надали Україні 14,5 млрд дол. США на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року.
Хто скільки виділив:
- Сполучені Штати — $11,7 млрд (гранти);
- Велика Британія — $1,45 млрд (кредитні гарантії);
- Світовий Банк — $727,8 млн (кредити);
- Німеччина — $264,5 млн (гранти);
- Італія — $200,5 млн (кредит);
- Іспанія — $50,1 млн (грант);
- Данія — $30,9 млн (кредитні гарантії).
- Фінляндія — $21,3 млн (грант);
- Ірландія — $21,1 млн (грант);
- Нідерланди — $20,3 млн (кредитні гарантії);
- Латвія — $10,4 млн (кредитні гарантії)
- Литва — $10 млн кредитних гарантій та $3,2 млн (грант);
- Швейцарія — $10,3 млн (грант);
- Бельгія — $3,1 млн (грант);
- Ісландія — $1,6 млн (грант).
Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках Проекту, зокрема на фінансування:
- пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн);
- допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн);
- житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн);
- допомоги при народженні дитини для 750 тис. сімей (8,9 млрд грн);
- зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн), 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд гривень).
«Фінансова підтримка від партнерів у рамках Проекту Світового банку Peace in Ukraine стала вирішальною у забезпеченні гуманітарних та соціальних видатків під час війни. Водночас для Мінфіну безперечним пріоритетом є відповідальне використання коштів донорів, оскільки довіра партнерів є нашим головним активом», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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