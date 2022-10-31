Україна, Туреччина та ООН погодили прохід суден зерновим коридором — Finance.ua

Україна, Туреччина та ООН погодили прохід суден зерновим коридором Вчора 10:36 — Аграрний ринок

Україна, Туреччина й ООН в неділю, 30 жовтня, погодили план переміщення на 31 жовтня 16 суден, які перебувають у турецьких водах, після того як росія заявила про свій вихід із «зернової угоди».

Про це повідомляє Reuters

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі випустив заяву, в якій ідеться, що три делегації також погодилися провести інспекції 40 суден.

російську делегацію поставили до відома щодо планів.

«Делегації України, Туреччини й ООН узгодили план руху на 31 жовтня, морським гуманітарним коридором з 16 суден — 12 вихідних та 4 вхідних. Делегація ООН як Секретаріат СКЦ проінформувала делегацію російської федерації про переміщення відповідно до встановлених процедур», — повідомили в пресслужбі ООН.

Відповідно до процедур СКЦ усі учасники ініціативи координують дії зі своїми військовими й іншими відповідними органами для гарантування безпечного проходу комерційних судів у межах Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 29 жовтня росія призупинила свою участь у виконанні угоди щодо вивезення зерна з українських морських портів. Причиною, як запевняють в рф, став обстріл російських військових кораблів у порті Севастополя.

22 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков як офіційний представник від України підписав у Стамбулі «Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та харчів з українських портів». Детальніше про неї читайте в статті Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.