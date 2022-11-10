Україна та США планують оновити торгову угоду 2008 року — Finance.ua
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Україна та США планують оновити торгову угоду 2008 року

Казна та Політика
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Україна та США планують оновити торгову угоду 2008 року
Україна та США планують оновити торгову угоду 2008 року
Сполучені Штати та Україна оголосили, що вони розпочнуть переговори щодо оновлення двосторонньої торгової та інвестиційної угоди 2008 року, щоб підтримати зусилля України щодо «створення більш прозорого та передбачуваного ділового середовища».
Про це пише Reuters.
У спільній заяві, опублікованій після 11-го засідання Американо-української ради з торгівлі та інвестицій, дві країни заявили, що працюватимуть над покращенням основної Угоди про торговельну та інвестиційну співпрацю 2008 року.
У вступному слові торговий представник США Кетрін Тай закликала делегації «спільно працювати над створенням середовища, яке спонукає компанії та приватних осіб жити, працювати та інвестувати в Україні».
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Двостороння торгівля між США та Україною у 2021 році становила близько $4,4 млрд.
Нагадаємо, у 2008 році уряди України та США підписали Угоду про торгову й інвестиційну співпрацю. Основною метою укладення угоди було розширення та зміцнення економічних відносин між країнами у звʼязку із вступом України до СОТ.
Угодою передбачалося створення постійно діючого двостороннього механізму співробітництва — українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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