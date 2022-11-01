Україна та Словаччина продовжили угоду про збільшений імпорт газу — Finance.ua

Україна та Словаччина продовжили угоду про збільшений імпорт газу Вчора 16:45 — Енергетика

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) та словацький оператор газотранспортної системи Eustream продовжили термін дії збільшених потужностей для імпорту газу в Україну.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ в Телеграмі

«Оператор ГТС України» та словацький оператор Eustream a.s. домовились про подовження терміну дії збільшених гарантованих потужностей обсягом 42 млн куб. м газу в точці «Будінце» до 31 березня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такий крок є позитивним і для українських, і для іноземних компаній, адже після запуску польсько-словацького інтерконектора на повну потужність може з’явитися зацікавленість до транспортування зрідженого газу маршрутом «Польща — Словаччина — Україна».

У травні компанія «Оператор ГТС України» домовилася про гарантовані потужності для імпорту природного газу в Україну з угорським оператором FGSZ. Угоду підписали також до 31 березня 2023 року.

Укрінформ За матеріалами:

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