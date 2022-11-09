Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на кордоні — Finance.ua

Україна та Румунія відновлюють залізничне сполучення на кордоні
АТ «Укрзалізниця» здійснило перший пробний заїзд на відновленій ділянці Рахів-Ділове-Валя-Вішеулуй (Румунія). Незабаром маршрут функціонуватиме у повноцінному режимі.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба міністерства у Фейсбуці.
«Відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується вже на початку грудня. Маршрутом курсуватиме побудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКр-3. Чистий час у дорозі від Рахова до румунської Валі-Вішеулуй складає близько 40 хвилин, без урахування митних процедур», — зазначив він.
Міністр уточнив, що прикордонний та митний контроль здійснюватиметься на борту поїзда при посадці. Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на потяги румунської залізниці CFR. Від Валі-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.
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