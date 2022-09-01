Україна та Польща планують будівництво трубопроводу для транспортування української олії — Finance.ua

Україна та Польща планують будівництво трубопроводу для транспортування української олії Вчора 06:12 — Казна та Політика

Польща та Україна планують збудувати транскордонний трубопровід для постачання української рослинної олії до польського порту Гданськ.

Про це пише wnp.pl із посиланням на канцелярію польського прем’єр-міністра.

Обидві країни сформують робочу групу, яка надасть варіанти розташування проєкту, передусім маршрут прокладання трубопроводу, а також технічні параметри, вартість та умови будівництва.

До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

«Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно це має знизити міграційний тиск на Європу», — йдеться у повідомленні.

Меморандум буде ухвалений на три роки й автоматично продовжуватиметься ще на три.

Зазначається, що вторгнення росії та блокування портів України змусили шукати нові маршрути перевезення української агропродовольчої продукції. Адже, Україна є значним світовим виробником та експортером зерна та рослинних олій. До початку війни понад 90% цієї продукції експортувалося через порти, розташовані на Чорному морі.

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