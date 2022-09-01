Україна та Польща планують будівництво трубопроводу для транспортування української олії — Finance.ua

Україна та Польща планують будівництво трубопроводу для транспортування української олії
Польща та Україна планують збудувати транскордонний трубопровід для постачання української рослинної олії до польського порту Гданськ.
Про це пише wnp.pl із посиланням на канцелярію польського прем’єр-міністра.
Обидві країни сформують робочу групу, яка надасть варіанти розташування проєкту, передусім маршрут прокладання трубопроводу, а також технічні параметри, вартість та умови будівництва.
До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.
«Реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, яким загрожує голод. Відповідно це має знизити міграційний тиск на Європу», — йдеться у повідомленні.
Меморандум буде ухвалений на три роки й автоматично продовжуватиметься ще на три.
Зазначається, що вторгнення росії та блокування портів України змусили шукати нові маршрути перевезення української агропродовольчої продукції. Адже, Україна є значним світовим виробником та експортером зерна та рослинних олій. До початку війни понад 90% цієї продукції експортувалося через порти, розташовані на Чорному морі.
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