Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення — Finance.ua

Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення Вчора 12:43 — Казна та Політика

Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення

Українські перевізники з 1 вересня зможуть їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури у Фейсбуці.

«З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити до Республіки Молдова за новими спрощеними правилами», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що після підписання «транспортного безвізу» з країнами Європейського Союзу Молдова залишалась єдиною державою на наших кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників. З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, підписання двостороннього протоколу зніме ризик зупинки руху нашого експорту.

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«Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки „Березине — Басарабяска“, яка не працювала понад 20 років — це чудові приклади співробітництва у транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою. Тепер наше завдання — максимально використати нові можливості для посилення економік наших країн перед загрозами, які несе російська військова агресія та російська політика загалом», — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень (у наступному році сторони обміняються 2200 дозволами) та для перевезень до або з третіх країн (Україна отримає 10 000 дозволів на 2023 рік).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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