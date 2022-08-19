Україна та Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель — Finance.ua
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Україна та Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель

Казна та Політика
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Україна та Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель
Україна та Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель
Міністр економіки Юлія Свириденко та Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між державами.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.
Угода оновлює порогові значення, а також змінює валюту, встановлену для їх обчислення, з євро на спеціальні права запозичення (МВФ).
Також будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.
Україна та Велика Британія мають намір і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.
«Оновлення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії є дієвим доказом активної взаємодії Києва і Лондона в торговельній та економічній сферах, незважаючи на триваючу російську агресію проти України», — зазначила Юлія Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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