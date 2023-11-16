Україна створила новий механізм страхування суден — Finance.ua

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Україна створила новий механізм страхування суден

Казна та Політика
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Україна створила новий механізм страхування суден
Україна створила новий механізм страхування суден, Фото: shutterstock.com
Кабінет Міністрів України створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Він дозволить значно знизити чинні страхові внески для перевізників, які експортують та імпортують в Україну морем.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Для України стратегічно важливо зберегти Чорне море відкритим для міжнародної торгівлі. За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який дозволить знизити вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Ця ініціатива є ознакою довіри до нашої економіки», — зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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«Страхування кораблів стало можливим завдяки співпраці з провідними британськими компаніями у сфері перестрахування — Marsh McLennan та андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механізму Unity Facility. Загальний обсяг покриття за цією програмою становить 50 млн доларів», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, це рішення позитивно вплине на роботу зернотрейдерів.
«Новий механізм дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100−140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд грн», — пояснила вона.
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Ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю. Збільшення обсягів українського експорту морським шляхом має сприяти додатковому зростанню української економіки.
«Після виходу росії із „зернової угоди“ чимало вантажних суден опинилися в пастці. Ухвалене рішення дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України», — резюмувала Свириденко.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023−2024 маркетинговому році за прогнозними розрахунками планується експортувати близько 50,7 млн тонн зерна;
  • станом на 18.10.2023 вивезено 7,9 млн тонн зерна, з них — 70% морським шляхом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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