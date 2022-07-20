Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства — Finance.ua
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Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства

Казна та Політика
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На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії Україна стала асоційованим членом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
Про це повідомили на сайті агентства.
Церемонія підписання Декларації про асоціацію відбулася 19 липня у Варшаві за участю міністра енергетики Германа Галущенка та виконавчого директора МЕА Фатіха Біроля.
Асоційоване членство дасть Україні платформу для діалогу з МЕА, країнами-членами та кандидатами.
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«Як частина Європи та кандидат у члени ЄС Україна готова брати активну участь у зміцненні енергетичної безпеки в регіоні. Після перемоги ми будемо відбудовувати українську енергосистему. І в цьому процесі нам потрібен ваш досвід, підтримка та співпраця. Ми втілимо найсучасніші технології в нашій новітній енергетичній системі», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, 22 червня 2022 року глава Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що росія взимку повністю перекриє поставки газу.
На його думку, росія вдалася до скорочень поставок газу, щоб не дати європейцям заповнити їх газові сховища і збільшити свої важелі впливу в зимові місяці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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