Україна скоротила імпорт свинини втричі: експерти назвали причину — Finance.ua
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Україна скоротила імпорт свинини втричі: експерти назвали причину

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Україна в серпні скоротила імпорт свинини втричі порівняно з липнем цього року та серпнем минулого.
Про це повідомила Асоціація «Свинарі України» (АСУ).
Зазначається, що серпневі поставки свіжої, охолодженої та мороженої свинини істотно скоротилися після здорожчання іноземної валюти на чверть у кінці липня.
«За попередніми оцінками, протягом минулого місяця до України завезли 1,5 тис. т свинини. Це більш ніж втричі поступається обсягам імпорту попереднього місяця та показникам серпня 2021 року» — повідомили в АСУ.
В асоціації також зазначають, що окрім обсягів імпорту другий місяць поспіль «просідає» і середня ціна кілограма імпортованої свинини. Зокрема, у серпні середня митна вартість свинини складала 1,91 дол. США/кг проти 2,03 дол. США/кг у липні та 2,21 дол. США/кг у червні. При цьому лише третина імпортованого у серпні надійшло в межах додаткової квоти, тож завезення решти обкладалося додатковим 10-12% митом.
Як констатують аналітики АСУ, у вересні темпи імпорту не пожвавилися.
«Станом на 11 вересня до України надійшло 550 т свинини з країн ЄС, що загалом відповідає серпневій імпортній динаміці. Наразі вітчизняні імпортери можуть завезти ще 1,2 тис. т свинини без сплати мита (за даними на 13 вересня), проте така можливість поширюється лише на окремі свинячі відруби на кістці та півтуші», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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