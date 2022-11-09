Україна скоротила експорт товарів за останній місяць: що стало причиною — Finance.ua

Україна скоротила експорт товарів за останній місяць: що стало причиною Сьогодні 08:33 — Аграрний ринок

Україна скоротила експорт товарів за останній місяць: що стало причиною

Україна у жовтні 2022 року скоротила експорт за кордон. Падіння спричинило зниження світових цін на продовольчі та промислові товари.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

«Загалом вартість українського експорту склала 3,8 млрд доларів. Це на 8,2% менше, ніж у вересні. До цього додалося як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін на продовольчі та промислові товари. Наразі ми спостерігаємо падіння у металургії». Однак у аграріїв все більш-менш стабільно", — пояснив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

За даними пресслужби, обсяги українського експорту у жовтні становили 9,2 млн тонн, що на 4,6% менше, ніж у вересні.

Найбільше падіння обсягів зафіксовано у гірничо-металургійній галузі. Експорт руди скоротився на 286 тисяч тонн порівняно із вереснем (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тонн менше, ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт за цими товарами: руда — 1,06 млн тонн, чавун — 72,2 тисячі тонн. Для руди це найнижчий показник початку року.

У жовтні обсяги ТОП-3 експортованих зернових були такі:

пшениці — 1,96 млн тонн (+9,7%);

кукурудзи — 2,2 млн тонн (+2,7%);

ріпаку — 0,669 млн тонн (-23%).

У олійно-жировій галузі у жовтні:

експорт насіння соняшника збільшився на 71,1% — до 308 тисяч тонн,

експорт олії зменшився на 10,3% — до 454 тисяч тонн;

обсяг вивезеного шроту зріс на 9,8% до 390 тисяч тонн.

Соняшникова олія залишилася лідером із виручки — 502 млн доларів. Але це на 14,9% менше, ніж у вересні.

Незважаючи на номінальне збільшення обсягів експорту кукурудзи у грошовому обчисленні, зафіксовано падіння на 2% до 465 млн доларів.

Імпорт

За даними Мінекономіки, український імпорт у жовтні зріс на 2,6% до 4,6 млрд доларів. При цьому обсяги зменшилися на 3,1% до 2,01 млн тонн. Лідером з імпорту залишаються нафтопродукти, на які припадає 25% обсягу та 16% вартості.

Загалом за результатами 10 місяців загальний торговий оборот склав 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд доларів припадає на експорт і 43,4 млрд доларів на імпорт. Порівняно з 10 місяцями 2021 року це відповідно скорочення експорту на 32,3%, а імпорту — на 23,9%.

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