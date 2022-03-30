Україна сформувала стратегічні запаси їжі на кілька років – Шмигаль — Finance.ua

Україна сформувала стратегічні запаси їжі на кілька років – Шмигаль

Вчора 10:13 — Казна та Політика

Україна сформувала стратегічні запаси їжі на кілька років – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запасів їжі вистачить на декілька років.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Уряду.

«Ми сформували стратегічні запаси їжі на декілька років в Україні», — повідомив прем’єр.

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За його словами, було запущено програму безкоштовної роздачі ключових соціальних продуктів у прифронтових містах.

«Держава купує більше 10 таких продуктів і далі роздає людям. Це також і підтримка українського виробника — підтримка нашої харчової промисловості», — додав він.

Шмигаль повідомив, що посівна розпочалася вже в 11 областях.

Також він розповів, що «держава дала аграріям кошти на закупівлю всього, що треба для цього. Кредити під 0%».

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