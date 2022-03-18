Україна сьогодні отримає другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро — Finance.ua

Україна сьогодні отримає другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро

Вчора 12:12 — Казна та Політика

Україна сьогодні отримає другу частину траншу від ЄС у 300 мільйонів євро

Україна у п’ятницю отримає 300 млн євро екстреного фінансування від Євросоюзу в рамках підтримки обсягом 1,2 млрд євро.

Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Сьогодні Україна отримує ще 300 млн євро екстреної макрофінансової допомоги. ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну допомогу», — заявив він.

Домбровскіс зазначив, що вперше в історії ЄС фінансуватиме купівлю та доставку зброї в країну, проти якої здійснюється агресія.

Ці 300 млн євро макрофінансової допомоги ЄС є другою частиною першого траншу у рамках нової програми макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, яка була схвалена ЄС 3 березня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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