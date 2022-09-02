Україна розраховує на 5 млрд євро від ЄС цього місяця — Finance.ua
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Україна розраховує на 5 млрд євро від ЄС цього місяця

Казна та Політика
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Україна розраховує на 5 млрд євро від ЄС цього місяця
Україна розраховує на 5 млрд євро від ЄС цього місяця
Україна сподівається отримати від Євросоюзу другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро до кінця вересня.
Про це прем’єр-міністра Денис Шмигаль заявив у інтерв’ю німецькому інформаційному агентству DPA.
«Україна отримала від Єврокомісії перший транш у розмірі одного мільярда євро. Ми очікуємо ще п’ять мільярдів євро у вересні цього року. Декілька тижнів тому провели продуктивну розмову з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Він запевнив, що Німеччина буде сприяти та візьме на себе лідерство у тому, щоб Україна отримала ці кошти якнайшвидше», — сказав Шмигаль.
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Прем’єр додав, що Україна також розраховує на підтримку Німеччини у переговорах про нову кредитну програму з МВФ.
«Ми також розраховуємо, що канцлер Шольц відіграватиме провідну роль, коли мова заходить про подальшу допомогу від Міжнародного валютного фонду чи Комісії ЄС. Без міжнародної підтримки економіка України ризикує впасти в гіперінфляцію. Тому фінансова підтримка з боку Євросоюзу, Федеративної Республіки Німеччини та міжнародних фінансових інституцій не менш важлива, ніж поставки зброї», — наголосив Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення росії надали Україні 17,5 мільярда доларів;
  • Національний банк України оприлюднив календар планових платежів із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами в іноземній валюті. За даними НБУ, в третьому-четвертому кварталах 2022 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 10,112 млрд доларів, з яких 7,845 млрд доларів — основна сума боргу, 2,266 млрд доларів — відсотки;
  • у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень). Також надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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